Adıyaman Dernekler Fedarasyonu (ADIFED) Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, Başkan Vekili İBB Meclis üyesi Cemil Keskin Fedarasyon Genel Sekreteri Orhan Kahraman ve beraberindeki heyet ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Adıyaman Dernekler Fedarasyonu (ADIFED) Başkanı Hüseyin Sevinçtekin,"Adıyaman Dernekler Federasyonu olarak Anavatan ve yavru vatan arasında işbirliği ile cumhurbaşkanlığı himayesinde ve kültür Bakanlığının desteğiyle yapılacak olan kültür festivali hakkında görüşme gerçekleştirdik. Kıbrıs Türk'ü ile Anavatan arasında daha güçlü bir bağ kurmak için iletişimi daha sıklaştırmak için Kültür Festivali Kültürlerin Buluşması Festivali düzenlenecektir."dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ise ziyaretlerinden ötürü Adıyaman Dernekler Fedarasyonu (ADIFED) Başkanı Hüseyin Sevinçtekin ve beraberindeki heyete teşekkür ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

