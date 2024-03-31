Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23-30 Mart tarihlerinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda; çeşitli suçlardan aranan ve (1-12) yıl arası kesinleşmiş hapis cezaları bulunanan; Karataş’ta (4), Kozan’da (3), Seyhan’da (2), Çukurova’da (2), Imamoğlu’da (1), Tufanbeyli’de (1), Yüreğir’de(1), Karaisalı’da (1), ve Sarıçam’da (1) olmak üzere toplam (16) şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Kaynak : PHA