Bursa'nın Mudanya ilçesine yapacağı ortopedi ve travmatoloji hastanesi projesini belediyenin çeşitli gerekçeler göstererek geciktirdiği gerekçesiyle 15 gündür belediye binası önündeki parkta açlık grevi yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Kayhan Turan, asılsız olduğunu iddia ettiği suçlama ve eleştirilere, kurduğu dev ekranda tüm belge ve fotoğrafları yayınlayarak cevap verdi.



Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın son açıklamasında kendisinden “doktor olduğunu söyleyen biri” diye söz etmesinin ardından, bir gün önce de zabıtaların açlık grevi yaptığı parktaki banka baskın yaparak kendisini “banka battaniye koyarak vatandaşın oturmasına engel olmakla” suçlayıp oradan uzaklaştırmaya çalışıldığını anlattı.

Çok sayıda vatandaşın da katıldığı toplantıda Dr. Turan, Başkan Türkyılmaz'ın “yok” dediği veya yanlış bilgi verdiği, kendisi tarafından onaylanmış yapı izin belgesi, onaylanmış mimari proje, zemin etüd raporlarıyla sondaj çalışması ve hastanenin maket fotoğrafları ile diğer belgeleri de göstererek açıklamalarda bulundu.

“Karşılaştığım engeller karşısında son çare olarak açlık grevine başlamıştım" diyen Dr. Turan, "Unutmayalım ki depremde yıkılmayacak hastane, okul, ev yani depreme dayanıklı kent inşa etmek, hepimizin en önemli sorumluluğudur. Konunun ciddiyetini anlamaktan uzak bir yöneticiyle karşı karşıya olduğumuz gerçeğini görmüş olduk. Ben de bundan sonra açlık grevine başlama nedenlerimle ilgili beklentilerimi, kendisinin mensubu olduğu partinin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a iletmeye çalışarak, çözüm için yardım ve destek isteyeceğim” dedi.

"BAŞKAN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLİYOR"

Başkan Türkyılmaz'ın kötü niyetli olduğunu düşünmek istemediğini ifade eden Dr. Turan, "Bugün gelse, doktor olduğunu sanan adama -basın toplantısında benden böyle söz etmişti ki bunu bile söyleyebilir, önemli değil- bu soruna çözüm bulalım dese, ben masaya oturup konuşurum. Çünkü benim amacım birileriyle uğraşmak değil. Benim amacım ve hayalim sadece ama sadece hastaneyi kurmak” dedi.

Dr.Turan "Mudanya’da devlet hastanesi var, böyle bir hastaneye gerek var mı?”sorusuna da “Devlet Hastanesi gayet güzel çalışmakta ancak Başkan’a farkı bir türlü anlatamadım. Bizim kuracağımız hastane; dal hastanesi, uzmanlık hastanesi. Sadece Mudanya’ya Bursa’ya değil, Türkiye’ye hatta belki kıtalara hizmet edecek. Şimdiki kliniğimizde bile Amerika’dan, Rusya’dan, Türki Cumhuriyetlerden, Afrika’dan, Ukrayna’dan, birçok ülkeden gelen hastamız var. Devlet Hastanesi ile bizimki gibi dal hastanesi farkı anlaşılmayacak birşey değil sanırım. Üstelik bilim insanlarının Marmara Depremi uyarıları bu kadar ciddileşmişken bölgede özel olarak depreme dayanıklı yapılmış böyle bir dal hastanesinin varlığının önemi açık değil mi?” diye konuştu.

Başkanın sağlık hizmetleri ile ne derdi var anlayamadığını ifade eden Turan, "Acil sağlık hizmetinde dakikalar önemlidir, belediyede evrak dolaştırmaya benzemez" dedi.

"BENİM HASTANE PROJESİNDEN ÖNCE BU SORUN ACİLEN ÇÖZÜLMELİ"

Mudanya ile ilgili bir gazete haberini de paylaşan Turan, "Bu haber üzerine yaptığımız araştırmada da öğrendik ki; Başkan Mudanya’ya 112 Acil İstasyonu kurulmasını bile engelliyormuş̧! Gerçekten de şu anda “Mudanya 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu” olarak belirlenen istasyon, Güzelyalı’da yer verilmediği için, Balat bölgesinden hizmet veriyormuş̧. “Mudanya 3 Nolu Acil Sağlık Hizmet İstasyonu”nun kurulmasını engelleyerek 1 ve 2 nolu 112 istasyonlarının yoğunluğu da arttırıyorsunuz. Dolayısıyla da ambulansın acil durumlarda hastaya ulaşma süresinin de uzamasına neden oluyorsunuz. 10 dakikalık bir gecikme dahi insanların hayatını kaybetmesine veya sakat kalmalarına neden olabilir. Bu iş Belediye’de evrak geciktirmeye benzemez. İnsan hayatına mal olur. Bu bir insanlık suçudur. Benim hastane proje sorunumdan da önce, bu sorunun yarın acilen çözülmesi gerekir. Mudanya halkının sağlığı için en kısa sürede “Mudanya 3 Nolu Acil Sağlık Hizmet İstasyonu” nun Güzelyalı’da kurulması için uygun yer verilmelidir. Başkanın sağlık hizmetleri ile ne alıp veremediği var bilemiyoruz ve bu tutumunu da anlayamıyoruz" diye konuştu.

Dev ekrandan aracılığıyla belgeleriyle düzenlediği basın toplantısında, başkanın yok dediği veya yanlış bilgilendi(rildi)ği bazı başlıklar ve belgeler hakkında da soruları yanıtladı.

https://youtu.be/XUuBkV_O6o0

2014'TEN 2022'E MUDANYA'NIN UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ GÖSTERDİ

Söz konusu hastane projesinin jeolojik/jeoteknik etüt raporlarının varlığına dikkati çeken Dr. Kayhan Turan, yapılacak hastanenin 11-12 değil, 8 kat olacağını belirterek, "Başkan son açıklamasında hastane yerimizin eskiden zeytinlik olduğuna vurgu yaparak, amacının zeytinlikleri korumak olduğuna dair bir algı yaratmaya çalışıyor. Yanlış. Ekranda göreve geldiği 2014’den ve 2022’den çeşitli bölgelerin uydu görüntülerini gösteriyorum. Birçok yer villalarla dolmuş! Nedense, zeytinlikler hastane yapılacağı zaman aklına geliyor... Ayrıca aynı bölgeden bir gün zeytinlik diye söz ederken, başka gün “burası konut alanıdır, hastane olur mu?” diyor. Kendi onayladığı projelerde zeytinlik değil, konut alanı; hastane projesine gelince kesinlikle zeytinlik! Kaldı ki hastane yapacağımız bölge zaten 1/5000’lik planda Özel Sağlık Tesisi olarak ayrılmış. Yani buraya ister biz yapalım, ister başkası yapsın, sonuçta sadece hastane yapılabilir" dedi.

Kendi verdiği ruhsata muhalefet eden bir Başkan ile karşı karşıya kaldıklarını anlatan Dr. Turan, "Biz ne yaptıysak Sayın Başkanımla birlikte yaptık. Eğer bir suç varsa; verdiği inşaat ruhsatı da bu suçun (!) belgesidir. Kendisinden yasadışı uygulamalar istediğim yalanına gelince... Başkan 26 Aralık 2022 tarihinde bizim, hazırlamakta oldukları 1/1000’lik planda eski haklarımızın korunması talebi ile dilekçe verdiğimizi, ama sonra fikir değiştirdiğimizi ve etap etap yapılmasını talep ettiğimizi söylüyor. Talebimiz hep aynı! Biz Sağlık Bakanlığı ön izin süremiz bitmeden önce, onayladığınız hastane projemizi yapmak istiyoruz. Bunun için yasal çerçevede her ne yetkiniz var ise onları kullanmanızı istiyoruz diyoruz. Tabii ki eski haklarımızın korunmasını da isteyeceğiz; işin çabuklaştırılması için planın etaplar halinde yapılmasını da" diye konuştu.

DÜNYA ÇAPINDA BİR ORTOPEDİ HASTANESİ…

Dr. Kayhan Turan sözlerini “Biz bu hastane projesini gerçekleştirirsek Türkiye’ye, depreme dayanıklı yapılmış dünya çapında bir Ortopedi hastanesi kazandırmış olacağız. Ama biz bu hayalimizi gerçekleştiremezsek bile, bu mücadelemizin, bu tip zihniyetlere karşı ülkemizin depreme hazırlık çalışmalarının fitilini ateşleyeceğine inanıyoruz. Umudumuz hiç bitmeyecek. Hayallerimiz hep canlı kalacak” dedi.