İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yakını vefat eden 39 bin 689 vatandaş ödeme yapıldığını ve vefat eden 5 bin kişinin yakınlarını tespit edemediklerini belirten Bakan Soylu, "Onlarla ilgili ödemeleri bir yerde bloke ediliyor. Vefat edenler arasındaki bin 20 kişinin kimliği tespit edilemedi. Adli tıp incelemeleri sürüyor" dedi.

57 bin 29 yıkık binanın 40 bin 969'unun enkazının kaldırıldığını açıklayan Bakan Soylu, "Vatandaşlarımız da kira konusunda kiralık yer bulamazlarsa ya da maalesef fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyorlarsa bizim görevimiz vatandaşları ev sahibi yapmaktır. Bu konuda da elimizi çabuk tutuyoruz" dedi.

Bakan Soylu dün yaptığı açıklamada ise "Can kaybı 50 bin 399'a yükseldi. Vefat az açıklanıyor sözleri spekülasyon, kimliklendirme sürüyor, sayı güncellenebilir." dedi.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1646787596079575040