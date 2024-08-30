Başkan Tutdere, mesajında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde yazdığı en büyük destanlardan biri olduğunu vurguladı. Tutdere, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde kazanılan bu zafer, bizlere bağımsız bir geleceğin kapılarını aralamıştır. Milletimizin tüm zorluklara rağmen gösterdiği azim, kararlılık ve birlik ruhu, bu zaferle taçlanmıştır” ifadelerini kullandı.

"30 Ağustos, Özgürlüğe Olan İnancın Göstergesidir"

Başkan Tutdere, 30 Ağustos’un sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda milletin var olma mücadelesinin ve özgürlüğe olan sarsılmaz inancının bir göstergesi olduğunun altını çizdi. “Bu anlamlı günde, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, onların bıraktığı mirası gururla taşıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin her daim bağımsızlık ve hürriyet aşkıyla yanıp tutuştuğunun en büyük kanıtıdır.” dedi.

“Zafer, Geleceğe Işık Tutan Bir Rehberdir”

Zaferin sadece geçmişteki bir başarı olarak değil, aynı zamanda geleceğe ışık tutan bir rehber olarak da değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Tutdere, “Bu zafer, bizlere bağımsız bir geleceğin kapılarını aralamış ve her türlü zorluk karşısında dik durmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bugün bizlere düşen, bu mirasa sahip çıkmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır.” ifadelerini kullandı.

Tüm Adıyaman Halkının ve Türk Milletinin Bayramını Kutladı

Son olarak tüm Adıyaman halkının ve Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Başkan Tutdere, "Geleceğe umutla bakarken, bu büyük zaferin gururunu yüreklerimizde yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak : PHA