31 Mart Yerel Seçimlerinde yüzde 50,36 oy oranıyla, Adıyaman’ın Belediye Başkanı seçilen 27 ve 28. Dönem Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, yarın (3 Nisan) saat 15.00’da Adıyaman Adliyesinde mazbatasını alacak.

Adıyaman’da sandığa giden her iki vatandaştan birinin oyunu almayı başaran Tutdere, ardından; saat 16.00’da da Belediye’de gerçekleştirilecek olan ‘Devir Teslim Töreni’nde de resmî olarak Belediye Başkanlığı görevini alacak.

Kaynak : PHA

ADIYAMAN (PHA)

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