Türkiye-AB ilişkilerinde somut kazanımlar

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile son dönemde artan “yapıcı diyalog ortamı” ve “üst düzey temasların” neticesinde somut kazanımlar elde edildiği ifade edilerek, Schengen vizelerine yönelik alınan kararın bu sürecin sahadaki anlamlı bir örneği olduğu belirtildi.



Bolat-Sefcovic görüşmesi belirleyici oldu

Açıklamaya göre, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı 1 Temmuz 2025 tarihinde Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve AB Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic’in katılımıyla gerçekleşti. Görüşmede ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması, dijital ticaretin geliştirilmesi ve yeşil dönüşüm alanında iş birliğinin derinleştirilmesi gibi başlıkların yanı sıra, Türk vatandaşlarının vize süreçlerinde karşılaştığı zorluklar da gündeme getirildi.



Başta iş insanları, tır şoförleri, teknik uzmanlar, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri olmak üzere, pek çok kesimin vize başvurularında yaşadığı sorunların AB tarafına açık bir şekilde iletildiği vurgulandı.



AB Komisyonu vize sürecinin takipçisi olacak

Açıklamada, AB Komisyonu Üyesi Sefcovic’in, vize süreçlerinin hızlandırılacağını, belirli eşik kriterlerine göre başvuru akışının sağlanacağını ve bu sürecin bizzat takipçisi olacağını dile getirdiği belirtildi. Bu çerçevede atılan ilk adım olarak, çok girişli Schengen vizesi verilmesinde kolaylık sağlayan kararın alındığı kaydedildi.



Ticaret Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



“Anılan karar, ülkemizin en büyük ticaret ve yatırım ortağı olan Avrupa Birliği tarafından atılmış olumlu ve önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Ticaret maliyetlerini azaltacağına ve ikili ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendireceğine inandığımız bu kararın uygulanmasını, Ticaret Bakanlığı olarak yakından takip etmeye devam edeceğiz.”



Tır şoförlerine yönelik kolaylık beklentisi

Ticaret Bakanlığı, dış ticaretin belkemiğini oluşturan tır şoförlerine yönelik benzer bir kolaylaştırıcı düzenlemenin de Avrupa Birliği tarafından en kısa sürede ele alınarak uygulamaya konulacağına inandıklarını ifade etti.



Bu gelişmenin, Türkiye’nin ihracat ve lojistik kapasitesine doğrudan katkı sağlayacağı öngörülüyor. Bakanlık, süreci hem siyasi hem de teknik düzeyde yakından izlemeye devam edeceklerini bildirdi.



AB Komisyonu'nun bu kararı, uzun süredir Türkiye tarafından dile getirilen vize kolaylığı talebinin karşılık bulması açısından da önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Türk iş dünyası başta olmak üzere geniş bir kesimin bu kararın uygulanabilirliğine dair gelişmeleri yakından takip etmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA