Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 16-21 Nisan 2023 tarihlerinde ABD’de "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin bir dizi panel ve görüşmeler yapılırken, çalışmaların bir parçası olarak Kongre’nin Rayburn binasında, depremlerin yıkımını gösteren ve 20’den fazla fotoğraf sergilendi.

"Asrın Afeti" adlı fotoğraf sergisinin açılışına Türkiye’yi temsilen Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeleri Prof. Dr. Çağrı Erhan ve Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney ve İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir katıldı.

Türk-Amerikan toplumundan çok sayıda kişinin de katıldığı sergide, açılık konuşması yapan Milletvekili Altunyaldız, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ili etkileyen depremlerin benzersiz olduğunu ancak depremde yaraların sarılması için çabaların devam ettiğini söyledi.