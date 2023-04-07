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İlk defa üç ülkenin (Danimarka, Norveç ve İsveç) ev sahipliği yapacağı 26. IHF Kadınlar Dünya Şampiyonası, 29 Kasım - 17 Aralık 2023 tarihleri ​​arasında gerçekleşecek. Şampiyona'nın finali ise Danimarka'nın Herning kentinde yapılacak.

Karşılaşmanın rövanşı da 12 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sportski Centar Vozdovac'ta oynanacak. Play-off turunda rakibini elemesi durumunda A Milli Takımımız, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.

Giresun Batlama Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda play-off turu ilk maçının ilk yarısı da Sırbistan'ın 15-10'lık skor üstünlüğü ile tamamlandı.

2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Hentbol Takımı, Giresun'da Sırbistan ile oynadığı play-off turu ilk maçını 33-24 kaybetti.

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