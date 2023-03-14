Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremin ardından 81 ildeki psikososyal destek çalışmalarının takibi için eylem planı hazırladıklarını açıkladı.

Bakan Yanık, 2013 yılında AFAD tarafından çıkarılan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği ile afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetinin resmi olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına verildiğini hatırlatarak, bu kapsamda olası bir afet ve acil durumda psikososyal destek hizmetlerinin koordinasyonunun Bakanlığın sorumluluğunda olduğunu anlattı.

Sahadaki müdahaleleri takip edebileceğimiz eylem planları oluşturduklarını söyleyen Bakan Yanık, TAMP çatısı altında her afetin büyüklüğüne ve etkisine göre ayrıca sahadaki müdahaleleri takip edebileceği eylem planları oluşturduklarını ve bu kapsamda Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hem 11 ilde, hem de tahliyelerin gerçekleştiği 70 ilde yürütülen psikososyal destek çalışmalarının takibi için de 'Psikososyal Destek Eylem Planı' hazırladıklarını söyledi.

Bakan Yanık, ilk 18 ayı kapsayan eylem planının 27 maddeden oluştuğunu belirterek, "Eylem planı, sahada yürüttüğümüz çalışmaların durum tespitini, ekip yapılanmasını, paydaş kurumlarla iş birliğini, lojistik planlamayı, dezavantajlı nüfus gruplarının ihtiyaç tespitini, afet bölgesinde görev almış bütün personelin çalışana destek ve eğitim programlarını, izleme, değerlendirme ve 81 ilde yapılan psikososyal destek hizmetlerini kapsıyor" dedi.

KURULUŞLARIN KAPASİTELERİ ARTTIRILACAK

Kısa, orta ve uzun vadede planlanan eylem planında yer alan maddelerden bazıları şöyle:

- Deprem nedeniyle korunma ve bakım altına alınan çocukların uygun hizmet modellerine yönlendirilmesi için kuruluş kapasiteleri arttırılacak. Yine deprem sonucunda barınma ihtiyacı duyan kadın ve beraberindeki çocuklara, refakatsiz yaşlı veya engelli vatandaşlara yönelik kuruluşların kapasiteleri genişletilecek.

- ALO 183de görevli psikologlar aracılığı ile telefonda psikolojik ilk yardım hizmeti verilmeye ve yerinde hizmet almak isteyen vatandaşlara mobil ekipler aracılığı ile ulaşılmaya devam edilecek.

- Depremden etkilenen geçici koruma altındaki bireylere yönelik tercüme konusunda eksiklik yaşanmaması için psikososyal destek hizmetlerinin etkinliği arttırılacak. Tercümenin, öncelikle meslek elemanları tarafından yapılmasına dikkat edilecek.

- Afet bölgelerinde çalışan personele yönelik Çalışana Destek Planlarının yürütülmesine devam edilecek. Ayrıca, 81 il müdürlüklerinde standart hale getirilen Psikososyal Destek, Afet ve Travma Eğitimlerinin verilmesi sağlanacak.

- Deprem bölgelerinde başta sağlık, kolluk ve din hizmetleri personeli olmak üzere tüm kamu görevlilerine Psikolojik İlk Yardım (PİY) Eğitimi verilecek.

- Psikiyatri desteğine ihtiyacı olan kişiler, Sağlık Bakanlığının hastanelerine sevk ve yönlendirmesi yapılarak psikolojik destek alması sağlanacak.

- Eylem planında yer alan faaliyetlerin izlenmesi amacıyla 81 ilde paydaş kurumlarla düzenli toplantılar yapılacak. Ayrıca, eylem planı kapsamında Bakanlık koordinasyonunda kamu, üniversite, STK, özel sektör iş birliği ile psikososyal destek hizmetine ihtiyaç duyan bütün vatandaşlara ulaşılması hedefleniyor.