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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde görülecek yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 14 derece) olmak üzere tüm yurtta azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları ile zamanla batı ve iç kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli (40-70 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların zamanla yüksek ve dağlık kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat), zaman zaman kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Genel olarak güney yönlerden, Marmara’nın kuzeyi ile zamanla yurdun iç ve batı kesimlerinde batı ve kuzeybatıdan esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınadan dolayı muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı, zamanla yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, zamanla yüksekleri karlakarışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, zamanla yüksekleri karlakarışık yağmurlu

EGE

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve aralıklı sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 11°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

MUĞLA 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, yağışların kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Yağışların Torosların 1800 metre üzerindeki rakımlarında karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde görülmesi; rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (70-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri ve doğusunun karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli kuvvetli (40-70 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı zamanla yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karlakarıık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

YOZGAT °C, 12°C

Parçalı bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karlakarıık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı , zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı , zamanla yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı , zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve çok kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı , zamanla yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı , zamanla yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam satlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam satlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 13°C

Yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SİİRT °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de tam fırtına; Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 7 ila 9, yer yer 10, bugün akşam saatlerinden sonra batısı 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 5 ila 7, batısı 7 ila 9, bugün öğle saatlerinden itibaren geneli batı ve kuzeybatıdan 7 ila 9, yer yer 10 kuvvetinde, Dalga: 4,0 ila 5,0 m, yer yer 5,5 m, Görüş: Orta, yağış anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 7 ila 9, yer yer 10, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7, yarın ilk saatler 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 4,0 ila 5,0 m, Görüş: Orta, yağış anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatıdan, ilk saatler güneybatıdan 7 ila 9, yer yer 10, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8, yarın ilk saatler 4 ila 6 yer yer 7; Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 7 ila 9, öğle saatlerinden sonra 6 ila 8, yarın ilk saatler 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 4,0 ila 5,0 m, yer yer 5,5 m, Görüş: Orta, yağış anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 7 ila 9, yer yer 10; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren 7 ila 9 kuvvetinde, Dalga: 4,0 ila 5,0 m, batısı yer yer 5,5 m, Görüş: Orta, yağış anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,50 ila 0,75 m, Görüş: İyi.