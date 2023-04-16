Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa liderleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özal Ailesi’yle birlikte ‘8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Anı Mekânı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Açılış öncesinde, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, birer konuşma yaptı.

Merhum Özal ile devlet kadrolarında bürokrat olarak görev yaptığı dönemde beraber çalışma olanağı bulduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, “Pek çok kez yan yana geldik. Konuşma imkanı bulduk. Tartışma imkanı da bulduk. Rahmetli Özal'ın birden fazla özelliği vardı. Birinci; devleti çok iyi bilmesi ve tanımasıydı. Uzun yıllar devlette çalışması, Devlet Planlama Teşkilatı’nın oluşmasına katkı vermesi ve dolayısıyla devletin sorunlarını bütün ayrıntılarına kadar özümsemesi… Gerçekten de yönetim açısından ne kadar önemli olduğunu, biz, rahmetli Özal'ın yönetiminde gördük. Devleti tanımak farklı bir şeydir. Devleti ayrı bir yere koymak, siyasi partiyi ayrı yere koymak gibi bir özelliği vardı rahmetli Özal'ın. Dolayısıyla devleti ve devletin kurumlarına her zaman, her ortamda saygı gösteren bir kişiydi” diye konuştu.

Merhum Özal’ın, kendisiyle ilgili en ağır eleştirilerin yapıldığı mizah dergilerinin kapaklarını Başbakanlık Konutu’na asacak kadar hoşgörü ve tahammüle sahip olduğuna tanık olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Böyle bir anlayışla, eleştiriye asla tahammül edemeyen bir anlayış 180 derece farklı ve bunların değişmesi lazım” dedi.

12 yaşında bir çocukken Trabzon’da, merhum Özal’la ilgili yaşadığı anısını katılımcılarla paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Bugün, yıllar sonra İstanbul'da Belediye Başkanı olmak ve rahmetli Özal'ın anıt mezarının karşısında böyle bir müzeyi tesis etmek, Cumhuriyet’in kazanımlarının bir özetidir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile “8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Anı Mekânı” resmen açıldı. Anı mekanının ile ziyaretçileri Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte Özal Ailesi oldu. Bina içerisinde toplantı salonu, müze alanı ve mescitler bulunuyor. Müze alanında, merhum Özal’ın fotoğrafları yer alıyor.