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6 Şubat tarihinde asrın felaketi olarak adlandırılan depremin ardından şehrin yeniden ihya ve inşaası için Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ın öncülüğünde düzenlenen 6 Şubat Depremi Sonrası Yeniden Yapılanma ve Adıyaman Çalıştayı’na, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Türkiye Tasarım Vakfı Başkanı Mehmet Kalyoncu, Türkiye Tasarım Vakfı Yöneticileri, Siyasi Parti Yöneticileri, Sivil Toplum Kuruluşları ile Mimar ve Mühendislerden oluşan heyet katıldı.

Şehrin daha dayanıklı ve daha yaşanılabilir bir yer olması için ilk günden bu yana yoğun çalışma temposu sergileyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ın konuşmasıyla başlayan Çalıştayda Adıyaman’ın altyapı, üstyapı, imar ve kültürel mirası konuları ele alındı.

Gerçekleştirilen Çalıştayda, Türkiye Tasarım Vakfı tarafından Adıyaman için gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında sunum yapıldı. Yapılan Sunumda yetkililer, Adıyaman’ın Kültür miraslarının korunması adına ayrıca çalışma yaptıklarını belirttiler.

Türkiye Tasarım Vakfı yetkilileri yaptıkları sunumun ardından çalıştaya katılan misafirlerin sorularını yanıtlayarak önerilerini dinledi. Soru ve öneri ile fikir alışverişi yapılmasının ardından programa son verildi.



Kaynak : PHA