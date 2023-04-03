6 Şubat'ta yaşanan yıkıcı ve can kayıplarının olduğu depremler ardından afet bölgesi olarak ilan edilen 11 il ve Sivas'ın Gürün ilçesine yeni iller eklendi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ndan yapılan açıklamaya göre; Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illeri de Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildi.

Söz konusu depremlerdeki hasar tespit çalışmaları neticesinde; Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerinde yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edildiği kaydedilirken, bu nedenle bu 6 ilde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerlerinin de Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edildiği duyuruldu.