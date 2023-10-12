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Başvurular 1 Ekim 2023 tarihinde başlamış olup 15 Aralık’a kadar devam edecek.

Yarışma, gençlerin bilim ve teknoloji alanlarındaki bilgi ve becerilerini artırmayı ve çevresel sorunlara çözüm üretmeyi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Siirt ve Şırnak illerinde öğrenim gören İlkokul (3-4. sınıf), ortaokul ve lise öğrencileri, www.gapyesil.org adresi üzerinden online olarak başvurabilirler. Seçilen takımlar, 25.000 ₺’ ye kadar malzeme desteği ve uzman mentor rehberliğinde projelerini geliştirebilecekler.

Hackathon sürecinde, alanlarında uzman kişiler tarafından girişimcilik üzerine keynote konuşmaları gerçekleştirilecek. Bu konuşmalar, gençlerin girişimcilik ruhlarını keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olacak.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral ise projenin bölge gençlerine büyük bir fırsat sunduğuna dikkat çekti.

Maral,"GAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak, bölge gençlerimizin yeteneklerini ve potansiyellerini ortaya çıkararak sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmalarını teşvik etmekten gurur duyuyoruz. 6. GAP Yeşil İnovasyon Proje Yarışması, gençlerimizin çevre konularına duyarlılıklarını artırarak yeşil teknoloji ve inovasyon alanlarında büyümelerine olanak sağlayacak bir platform sunuyor. Bölgemizin bu genç yetenekleri, hem kendi bölgesel kalkınmamıza hem de ülkemizin genel ilerlemesine katkı sağlayacak projeler geliştirecektir. Bu yarışma, gençlerimizin yaratıcılıklarını, bilgi birikimlerini ve girişimcilik ruhlarını ön plana çıkarmak için bir fırsat sunuyor. Hep birlikte, bu gençlerimizi destekleyerek ve onların inovasyon"dedi.



Kaynak : PHA