Tahmini Okuma Süresi: dakika

58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda belki de genel ferdi klasman birinciliğini etkileyecek "Kraliçe" olarak adlandırılan 104.1 kilometrelik Fethiye-Fethiye (Babadağ) etabını Astana Takımı'ndan Alexey Lutsenko 3 saat 34 dakika 17 saniye ile kazandı.

Alexey Lutsenko yarınki Fethiye-Marmaris etabında Genel Ferdi Klasman Birincisi olarak Turkuaz Mayo'yu giyecek.

Fethiye'den verilen startla 156 sporcu zorlu etaba başladı.

Deniz seviyesinden bin 950 metre yüksekliğe çıkacak olan sporcuları 29 dereceden, 12 dereceye kadar düşen bir sıcaklık düşüşü bekliyordu.

İlk kilometreleri toplu halde devam edilse bile tırmanış etabı için uygun olan sporcular hemen hünerlerini ortaya koymaya başladılar. Ancak ilk 8 kilometre toplu geçildi.

BABADAĞ TIRMANIŞI TARİHE GEÇTİ

Fethiye-Fethiye etabının Babadağ tırmanışı bir UCI (Uluslararası Bisiklet Birliği) yol yarışında kullanılan en sert yokuş olarak tarihe geçti. Bu bilgiden de anlaşılacağı gibi, bisikletçiler zorlu bir tırmanış etabını bugün geride bıraktı.

4. GÜN 165.3 KİLOMETRELİK FETHİYE-MARMARİS ETABI KOŞULACAK

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü günü olan 11 Ekim Çarşamba günü 165.3 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabı koşulacak. Bisikletçileri yeniden zorlu ve engebeli bir parkur bekliyor.