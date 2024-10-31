Yapımına başlanan ve kısa sürede altyapı çalışmalarının tamamlanarak hizmete açılması planlanan yol, Adıyaman-Kahta karayolunu doğrudan hastaneye bağlayacak ve güzergahtan trafik akışını rahatlatacak.

Yeni yol güzergahında incelemelerde bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çalışmalarla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Yunus Emre Mahallesi ve 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak için önemli bir adım atıyoruz. Marangozlar Sitesi ile Hastane arasında alternatif yol açıyoruz. Hemşehrilerimizin güvenli ve rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için kararlılıkla çalışıyoruz.”

Kaynak : PHA