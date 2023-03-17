Adıyaman'da çay ocağı işleten Niyazi Bilgiç, 6 Şubat'ta sabaha karşı işyerine gitmek üzere plakası öğrenilemeyen otomobil ile yola çıktı. Günlerdir ulaşılamayan Bilgiç'in aranmasına devam edilirken, bugün Müftülük Caddesi üzerinde depremlerde yıkılan 4 katlı bir binanın enkazında tekerlek fark edenler durumu polise bildirdi. Bunun üzerine enkaza gelen ekipler, İş makinesi yardımıyla enkaz altındaki otomobili çıkardı. Otomobilde yapılan incelemede günlerdir kayıp olarak aranan Bilgiç'en cansız bedenine ulaşıldı. Deprem sırasında önünden geçtiği binanın yıkılmasıyla otomobili ile enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği tahmin edilen Bilgiç'in cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sıkı güvenlik önleminin alındığı alanda polis ekipleri tarafından çekim kapılmasına izin verilmezken çevredeki vatandaşlar ise cesedin 40 gündür enkaz altında kalmasına tepki gösterdiler.

Kaynak : PHA