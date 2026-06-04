Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve yatırımcıların güvenli liman arayışının etkisiyle altın fiyatları yakından takip edilmeye devam ediyor.

4 Haziran 2026 Perşembe günü itibarıyla altın piyasasında gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve diğer altın türlerinde güncel alış ve satış fiyatları belli oldu.

Gram Altın: 6 Bin 609 Lira Seviyesinde

Piyasalarda gram altın alış fiyatı 6 bin 608 lira 86 kuruş, satış fiyatı ise 6 bin 609 lira 81 kuruş olarak işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise 4 bin 459 dolar 69 sent alış, 4 bin 460 dolar 41 sent satış seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek ve Yarım Altında Son Durum

Çeyrek altın alışta 10 bin 572 lira 40 kuruş, satışta ise 10 bin 805 lira 01 kuruştan işlem görüyor.

Yarım altın alışta 21 bin 82 lira 59 kuruş, satışta 21 bin 613 lira 67 kuruş seviyesinde bulunuyor.

Tam altın ise 43 bin 134 liradan alınırken, 43 bin 471 liradan satılıyor.

Cumhuriyet ve Ata Altın Fiyatları

Cumhuriyet altınının alış fiyatı 42 bin 291 lira 42 kuruş, satış fiyatı ise 43 bin 90 lira 35 kuruş olarak kaydedildi.

Ata altın ise 43 bin 595 lira 03 kuruş alış ve 44 bin 692 lira 82 kuruş satış fiyatıyla işlem görüyor.

Bilezik ve Gremse Altın Fiyatları

14 ayar bilezik gram fiyatı 3 bin 624 lira 44 kuruş alış, 4 bin 833 lira 07 kuruş satış seviyesinde yer alıyor.

22 ayar bilezik gramı ise 6 bin 33 lira 96 kuruş alış ve 6 bin 312 lira 95 kuruş satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gremse altın alışta 107 bin 453 lira, satışta ise 108 bin 710 liradan işlem görüyor.

Piyasalarda altın fiyatlarının, küresel ekonomik gelişmeler ve uluslararası piyasalardaki hareketlilik doğrultusunda değişkenlik göstermeye devam ettiği belirtiliyor.

Kaynak : PERRE