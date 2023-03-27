Adıyaman'da 4 bin 431 kalıcı deprem konutunun daha temeli atıldı.

Temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Her bir kardeşimizi içinde huzurla ve güvenle oturacağı yeni yuvasına mutlaka kavuşturacağız" dedi.

4 bin 431'i Adıyaman'da olmak üzere 22 bin 467 kalıcı deprem konutumuzun daha bugün temelini attıklarını belirten Erdoğan, "Adıyaman'da ilk evim için 2250 konutun hak sahiplerini kura ile belirledik. Her depremzede aileye 10'ar bin lira, yakınları vefat edenlere 100'er bin lira, taşınma yardımı için 15 bin lira ödüyoruz. Kira yardımı için de 3 bin ila 5 bin lira arasında ödeme yapıyoruz. Kalıcı konutlar yapılana kadar vatandaşımıza 100 binlerce liraya varan maddi desteği sağlıyoruz. Diğer afetlerde konutların 3'te biri bedelle verdik. Cüzi bir rakamla başlıyor, daha da az bir miktara düşüyor. Köy evlerini de benzer rakamlarla hak sahiplerine veriyoruz. 20 yılın sonuna kadar aylık ödeme sabit kalıyor. Peşin kapatmak isteyenler yüzde 20 indirimden yararlanıyor" diye konuştu.

1 YIL İÇERİSİNDE TESLİM ETMEKTE KARARLIYIZ

"Yıllardır canhıraş şekilde çalışan bakanlarımız kurumlarımızın emeklerini hiçe sayanları milletimizin takdirine bırakıyorum" diyen Erdoğan, "Bugün temeli atıyoruz. 1 yıl içerisinde teslim etmekte kararlıyız. Dünyada bu kadar kısa sürede büyük konut inşası ancak bizim birikimimiz azmimizle mümkündür. Geçmişte benzer durumlarda yaşananları hatırlatmaya gerek bile duymuyorum. Van Elazığ Malatya İzmir depremlerini yaşayan vatandaşlarımız bunun şahididir. Yangınları yaşayan vatandaşlarım bunun şahididir. Tamamladığımız 3,3 milyon kentsel dönüşümden faydalanan vatandaşımız bunun şahididir. Nissibi Köprüsü bunun şahididir. Şanlıurfa'yı Adıyaman'a biz bağlamadık mı. Bunları yapan irade bunu da yapacaktır. Afet yaralarını sarmadan huzur bulmayacağız. En güzel cevabı da 14 Mayıs'ta sandıkta vereceğiz" dedi.

https://youtu.be/3upN1FywS1o