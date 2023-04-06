Depremin en çok hasar bıraktığı illerden birisi olan Adıyaman’da depremin yaralarını sarmak ve şehri yeniden ayağa kaldırmak için Adıyaman Belediyesi ile Adıyaman Valiliği koordinesinde, çeşitli il ve ilçe belediyelerinin destekleriyle oluşturulan çarşıların üçüncüsü de hizmete girmeye hazır.

Yeni Mahallede yapımı Sincan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çarşının son durumu hakkında bilgi veren yetkililer, “Devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek ilimizde oluşturduğu prefabrik çarşılar bir bir hayata geçmeye devam ediyor. Bu çarşının üçüncüsü Adıyaman Valiliği koordinesinde Sincan Belediyesi tarafından Yeni Mahallede yapılıyor. Bitme aşamasında olan çarşımızda, depremde işyerlerini kaybeden vatandaşlarımızın tekrardan ticari hayatlarını sürdürmelerine olanak sağlanacak. Bu anlamda Sincan Belediyesi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yetkililer, Sincan Sitesi adıyla kurulan çarşıda; İnşaat, elektrik ve sıhhi tesisat alanlarında faaliyet gösteren esnafların hizmet vereceğini sözlerine ekledi.



Kaynak : PHA