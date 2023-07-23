Alınan bilgiye göre olay, Ali Erdemoğlu Mahallesi 4. Etap TOKİ konutlarında meydana geldi. Daha önceden evden uzaklaştırma cezası bulunan Ahmet K., ailesinin yaşadığı eve gelerek annesi ve kardeşleri ile kavgaya edip ailesini yaraladı. Daha sonra annesinin beslediği kedi ile 3 yavrusunun boğazını bıçakla keserek kafasını gövdesinden ayırarak öldürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ahmet K.'yı gözaltına alıp sorgulamak üzere emniyete götürdü. Ahmet K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : PHA