Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesindeki okulların açılarak eğitim öğretimin başlamasıyla bölgedeki yaşamın normalleşmeye başladığını, bunun sonucunda da deprem bölgesinden diğer illere nakil olan 34 bin 985 öğrencinin illerine geri döndüğünü kaydetti.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem felaketinin yaşandığı on ildeki eğitim öğretim süreçlerine ilişkin yaptığı açıklamada, afet bölgesinde çocukların okullarıyla buluşması için tüm imkânların seferber edildiğini belirterek, depremin yaşandığı illere dönüş yapan öğrenci sayısı hakkında da şu bilgileri verdi:

"Kahramanmaraş'a 9 bin 153, Hatay'a 6 bin 675, Gaziantep'e 6 bin 617, Malatya'ya 3 bin 829, Adıyaman'a 3 bin 188, Adana'ya 1.893, Osmaniye'ye 1.417, Şanlıurfa'ya 1.032, Diyarbakır'a 998 ve Kilis'e ise 183 öğrencimizin depremden sonra nakil gittikleri illerden talepleri doğrultusunda tekrar memleketlerine nakillerini gerçekleştirdik."