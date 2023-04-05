Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, enkaz altından çıkarılmış, kimliği tespit edilmeyen 34 çocuğun olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında bin 776 çocuk ailesine teslim edildiğine dikkati çekilerek, "53 çocuğumuzun hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir. Tedavisi tamamlanan 79 çocuğumuz ise bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. Çocuk bakım kuruluşlarında olup kimliği henüz bilinmeyen 34 çocuğumuz bulunmaktadır. Kayıtlarımızda olan 7 çocuğumuz hastanede tedavisi devam ederken vefat etmiştir. Ayrıca Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülüne yapılan ihbarlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde 472 çocuğumuzun vefat ettiği tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.