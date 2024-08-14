İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı sosyal medya açıklamasında, “Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız.” ifadelerini kullanarak, bu tür operasyonların devam edeceğini vurguladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 1.300 ekip, 3 bin 250 personel, 18 hava aracı ve 46 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa, Antalya, Bursa, Adana, Kırklareli, Kocaeli, Samsun, Bitlis, Konya, Edirne, Balıkesir, Ordu, Mersin, Kilis, Kayseri, Bolu, Sakarya, Van, Kütahya, Yalova, Kahramanmaraş, Trabzon, Aksaray, Çorum, Isparta, Batman, Aydın, Denizli, Mardin, Giresun, Kırşehir, Osmaniye, Yozgat, Erzurum, Eskişehir, Manisa, Muğla, Düzce, Iğdır, Rize, Şırnak, Siirt, Hatay, Malatya, Tekirdağ, Adıyaman, Ağrı, Bilecik, Elazığ, Kars, Tokat, Uşak, Zonguldak ve Niğde olmak üzere 59 ilde "NARKOÇELİK-32” operasyonları düzenlendi.

Yerlikaya’nın yaptığı açıklamada yapılan kapsamlı operasyonda:

“İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 208,5 kg metamfetamin, 149,5 kg esrar, 65 kg kokain, 50 kg eroin ve 33 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 46 sokak satıcısı yakalandı, 43’ü tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 1 ton 198 kg skunk ele geçirildi. 23 sokak satıcısı yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 710,5 kg skunk ele geçirildi. 6 sokak satıcısı yakalandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan ortak operasyonda; 292 kg skunk ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 244,5 kg skunk ele geçirildi. 7 sokak satıcısı yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 133,5 kg skunk ve 8 kg metamfetamin ele geçirildi. 16 sokak satıcısı yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 124 kg 650 gr skunk, 79 kg esrar ve 492 bin 479 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 10 sokak satıcısı yakalandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 87 kg esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 52,5 kg skunk ve 46 kg esrar ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 52 kg skunk ele geçirildi, 3 zehir taciri yakalandı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir kargo paketi içerisinde yapılan aramada; 50 kg metamfetamin ele geçirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 47 kg metamfetamin ele geçirildi, 3 zehir taciri yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 136 kg skunk ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 30 kg metamfetamin ele geçirildi, 3 zehir taciri yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 237 bin 16 adet uyuşturucu hap ve 12 kg skunk ele geçirildi. 8 sokak satıcısı yakalandı.” açıklamasında bulundu.

Operasyonları gerçekleştiren ekipleri tebrik etmeyi unutmayan Yerlikaya: “Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Edirne Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum.” dedi.

Kaynak : PHA