Sait Sağır, 9 Mart günü Erdemoğlu mahallesindeki evinde sabah kahvaltı yaptıktan sonra işe gidiyorum diye çıktı. Yakınları, akşam eve dönmeyen Sağır'ı arama çalışmalarından sonuç alamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve polis ekipleri tarafından köy ve ilçe merkezinde arama çalışmaları başlatıldı. Dün yapılan ve sonuçsuz kalan arama çalışmalarına bugün yeniden başlandı.

Görenlerin ve duyanların kendileri ile iletişime geçmelerini istediklerini söyleyen kayıp gencin yakını Mustafa Alıcı; Sait teyzemin oğlu oluyor. Dumlupınar Mahallesinde bir fırında çalışıyordu.Perşembe günü de evden işe gidiyorum diye çıkmış. O günden beri bir haber alamıyoruz. Durumu yetkililere bildirdik ancak henüz bir sonuç alamadık. Görenlerin ve duyanların insaniyet namına polis jandarma veya bizlere bildirmelerini istiyoruz” dedi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 3 gündür kayıp olan Sait Sağır (27) jandarma ve polis ekipleri tarafından aranıyor.

Sait Sağır, 9 Mart günü Erdemoğlu mahallesindeki evinde sabah kahvaltı yaptıktan sonra işe gidiyorum diye çıktı. Yakınları, akşam eve dönmeyen Sağır'ı arama çalışmalarından sonuç alamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve polis ekipleri tarafından köy ve ilçe merkezinde arama çalışmaları başlatıldı. Dün yapılan ve sonuçsuz kalan arama çalışmalarına bugün yeniden başlandı.

Görenlerin ve duyanların kendileri ile iletişime geçmelerini istediklerini söyleyen kayıp gencin yakını Mustafa Alıcı; Sait teyzemin oğlu oluyor. Dumlupınar Mahallesinde bir fırında çalışıyordu.Perşembe günü de evden işe gidiyorum diye çıkmış. O günden beri bir haber alamıyoruz. Durumu yetkililere bildirdik ancak henüz bir sonuç alamadık. Görenlerin ve duyanların insaniyet namına polis jandarma veya bizlere bildirmelerini istiyoruz” dedi.



Kaynak : PHA