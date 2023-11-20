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Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları gününde her çocuğun temel hakkı olan yaşam hakkını hatırlattı.

25 yıldır lösemi ve kanser tedavisi gören çocukların mücadelesine ortak olan LÖSEV, her çocuğun dil, din, ırk farkı gözetmeksizin yaşam, sağlık ve eğitim hizmetlerine ulaşabilme hakkı gibi temel haklarının korunması için çağrı yaptı.

LÖSEV ‘Bir Tuğla da Sen Koy’ Kampanyası ile Türk halkının tuğla bağışlarıyla inşa ettiği LÖSANTE Hastanesi’nde sunduğu ücretsiz tedavi ile lösemide yüzde 94’e ulaştığı başarıyla çocukların en temel hakkı olan yaşam haklarını lösemili çocuklara ulaştırıyor.

Her yıl en az bin 500 çocuğun kanser tanısı aldığını ve sağlık hizmetlerine ulaşamadıkları için yaşam haklarının ihlal edildiği günümüzde lösemi ve kanser hastası daha fazla çocuğa ulaşmak adına çalışmalarına devam eden LÖSEV ücretsiz sağlık hizmeti gibi nakdi, ayni ve sosyal yardımlarla da hayat vermeye devam ediyor.

LÖSEV BAŞKANINA ÇOCUK NOBEL’İ

Çocuklara tedavi hizmeti sağlamanın yanı sıra sosyal aktiviteler ile kendilerini geliştirebilmelerine, eğitim destekleri ile ifade özgürlüğü kazanabilmelerine olanak sağlayan LÖSEV bu başarılarından dolayı dünyada birçok ödüle layık görüldü. Bu ödüllerden biri de dünyada çocuk hakları ‘Nobel’i olarak görülen World of Children Sağlık Ödülü LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Pediatrik Hematolog Onkolog Dr. Üstün Ezer’e verildi.