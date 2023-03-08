Diyanet İşleri Başkanlığı Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonunda elektronik ortamda çekilen kura sonucunda 83 bin 430 kişi hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.

Kura çekimine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ülkemizin büyük bir felaketin sebep olduğu zor ve sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek, deprem dolayısıyla tarifi imkansız acılar yaşandıklarını, devlet ve millet olarak yaraları sarmaya çalıştıklarını bildirdi.

Başkan Erbaş, vatandaşların hac ibadetlerini doğru, sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir şekilde yapabilmesi için hizmet kalitesini ve standardını her yıl daha ileri bir seviyeye taşıdıklarını ifade ederek, Başkanlığın hac organizasyonuna çok büyük önem verdiğini söyledi.

Başkan Erbaş, hacca gitmek isteyen vatandaşların sayısının her geçen yıl arttığına işaret ederek, “2023 yılında ilk defa kayıt yaptıran kişi sayısı, 221.916’dır. Önceki kayıtlarla birlikte şu anda ülkemizde 2.426.114 kardeşimiz hac ibadeti yapmak için müracaat etmiş bulunmaktadır. Milletimizin hac ibadetine gösterdiği teveccühten büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Bu sene ülkemize tahsis edilen kontenjan ise, 83 bin 430’dur.” bilgisini paylaştı.

https://youtu.be/7PvhfHGs2zk

KESİN KAYITLAR 13-24 MART’TA YAPILACAK

Ankara’dan başlayan kura çekimi daha sonra illerin plaka sırasına göre devam etti.

- Kurada adı çıkanlar, 13-24 Mart tarihleri arasında kesin kayıt yaptırabilecek.

- Kayıtlarını e-devlet sistemi üzerinden kendileri yapabileceği gibi, Başkanlıkla gitmek isteyenler il müftülükleri, acentalarla gitmek isteyenler ise Başkanlıkla sözleşme imzalayan acentalardan kayıtlarını yaptırabilecekler.

- Salgın hastalık döneminde 65 yaşından büyük olması ve aşı olmaması sebebiyle gidemeyen 34.443 hacı adayı kurasız hacca gidecek.

- Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Mart-7 Nisan tarihleri arasında illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

- Hac çıkışları 30 Mayıs-24 Haziran tarihleri arasında olurken, dönüşler ise 3-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.