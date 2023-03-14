Deprem felaketinin yaşandığı Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart, Adana, Osmaniye ve Gaziantep'te 13 Mart'ta okullar açıldı. Afet bölgesindeki öğrencilerin istedikleri ilde eğitime erişimini kolaylaştırmak için her türlü tedbiri aldıklarını belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün itibarıyla 10 ilden 242 bin 904 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Depremzede öğrencilerin eğitim sürçlerini destekleyerek her zaman yanlarında olacaklarını ifade eden Bakan Özer, "Ankara'ya 33 bin 142 öğrencinin nakli yapıldı. Mersin 22 bin 300, Antalya 21 bin 832, İstanbul 18 bin 452, Konya ise 13 bin 181 öğrenci ile en fazla nakil yapılan iller oldu" dedi.

Bakan Özer, deprem nedeniyle İzmir'e 9 bin 797, Kayseri'ye 8 bin 16, Bursa'ya 7 bin 466, Muğla'ya 6 bin 674 Aydın'a da 5 bin 260, Elazığ'a 5 bin 97 öğrencinin nakil yaptığını sözlerine ekledi.