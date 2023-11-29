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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 il genelinde firari suçluların yakalanmasına yönelik 'Çember-7' kod adlı operasyonlar gerçekleştirildiğini açıkladı. Buna göre; il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca 7 bin 795 ekip ve 24 bin 483 personel ile 4 bin 158 ikamet ve 4 bin 348 noktaya yapılan operasyonlarda 1034 firari suçlu yakalanıp adalete teslim edildi. Yakalananlardan; 13'ünün 'adam öldürmek', 342'sinin 'hırsızlık', 239'unun 'yaralama', 43'ünün 'cinsel suçlar', 54'ünün 'yağma', 148'inin 'dolandırıcılık', 90'ının 'uyuşturucu madde ticareti', 9'unun 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 2'sinin 'FETÖ/PDY'ye üye olmak ve 94'ünün diğer suçlardan 2 ila 20 yıla kadar hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Firari suçluların sokaklarda gezmelerine asla izin vermeyeceklerini belirten Yerlikaya, "Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, sahil güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" dedi.



Kaynak : PHA