Tüm illerde coşkuyla kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Adıyaman’da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Adıyaman Valiliği bahçesinde başlayan tören, saat 09.00’da saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun çocuklarla beraber Atatürk anıtına çelenk sundu. Ali Tosun’un çelenk sunmasının ardından, CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan da anıta çelenk sundu. Çelenk sunma törenin ardından çocuklar kortej yürüyüşü yaptı.Tören, gün içerisinde devam edecek etkinliklerin duyurulması ile sona erdi.

Haber: Yusuf Işık/Adıyaman PHA

Kaynak : PHA