Şeriban ÖZÇAKMAK - Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan “2026-2028 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları”na ilişkin genelge, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Genelgede, kamu yatırımlarında tasarruf, verimlilik ve sosyal ihtiyaçlara öncelik vurgusu yapıldı.

Kalkınma Planı Çerçevesinde

Cumhurbaşkanlığının yayımladığı genelgede, “2026-2028 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları”nın, 2024-2028 dönemini kapsayan On İkinci Kalkınma Planı uygulamaları kapsamında yürütüldüğü hatırlatıldı.

Genelgede, kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların öncelikli sosyal ihtiyaçlara yönlendirileceği, üretken faaliyetleri destekleyecek altyapı yatırımlarına ağırlık verileceği belirtildi. Ayrıca yatırımların maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesi, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılması ve yatırım harcamalarının kısa sürede ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesi gerektiği vurgulandı.

Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Birlikte Ele Alınacak

Genelgede, kamu yatırım harcamalarında azami düzeyde tasarruf sağlanacağı, ancak iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verileceği ifade edildi. Kamu yatırımlarının, özel sektör yatırımlarını tamamlayıcı nitelikte tasarlanacağı ve hayata geçirileceği kaydedildi.

Önceliklerin, özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını destekleyecek şekilde belirleneceği, iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştirecek nitelikli altyapı projelerinin ön planda tutulacağı bildirildi.

Stratejik Planlar Dikkate Alınacak

2026 yılı Yatırım Programı hazırlıklarında; On İkinci Kalkınma Planı’nın yanı sıra 2026-2028 dönemi Orta Vadeli Program’da yer alan amaç, politikalar, öncelikler ve mali çerçevenin esas alınacağı belirtildi.

Orta Vadeli Program ile uyumlu olmak şartıyla, kamu idarelerinin kendi stratejik planlarının da dikkate alınacağı kaydedildi.

Kurumlara Talimat

Genelgede, bütün kamu kuruluşlarının **“2026-2028 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi”**nde yer alan esaslara tabi olduğu hatırlatıldı.

Strateji ve Bütçe Başkanlığının 13 Haziran 2025 tarihli Yatırım Talepleri Duyurusu’na istinaden iletilen yatırım tekliflerinde proje bazında değişiklik yapılacaksa, bu önerilerin Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na gönderilmesi talimatı verildi.

Kamu idarelerinin yatırım programı hazırlıklarında, rehberde yer alan öncelikler, esaslar ve belirlenen yatırım tavanları çerçevesinde hareket etmeleri gerektiği vurgulandı.

Kaynak : PHA