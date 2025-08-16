Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu, kursların kapanışı dolayısıyla yaptığı açıklamada, yaz dönemi boyunca öğrencilerin hem dini bilgiler hem de sosyal etkinlikler açısından verimli bir süreç geçirdiğini belirtti.



Müftü Haliloğlu, şunları söyledi:

“30 Haziran 2025 tarihinde başlayan Yaz Dönemi Kur’an Kurslarımız, 15 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Adıyaman Müftülüğü olarak camilerimizde ve Kur’an kurslarımızda, din görevlilerimizin ve Kur’an kursu öğreticilerimizin rehberliğinde başta temel dini bilgiler olmak üzere çeşitli sosyal etkinlikler de düzenledik. En büyük amacımız, öğrencilerimizin gelecekte daha iyi bir insan olmaları, vatanına ve milletine bağlı bireyler olarak yetişmeleri için gayret göstermektir.”



Haliloğlu, kurslara destek veren tüm taraflara teşekkür ederek, “Başta aileleriniz olmak üzere emeği geçen tüm din görevlilerimize ve Kur’an kursu öğreticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

