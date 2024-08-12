Paris Olimpiyat Oyunları bugün sona erdi. Ülkemizin 18 branşta toplam 101 sporcuyla katıldığı olimpiyatlarda maalesef 3 gümüş 5 bronz madalya alabildik ve ülke sıralamasında ancak 64.cü olabildik.

Bir tek ALTIN madalyamız bile yok. 40 yıl sonra Altın madalyasız bir olimpiyat…

İnsan ister istemez bunca organizasyona, bunca masrafa değer miydi diye düşünüyor.

Ekli şu listede madalya sıralamasında bizim üstümüzde olan ve ALTIN madalya alan ülkelere bakın. Hiç isimlerini duymadığımız, nerede olduğunu bilmediğimiz ülkeler var. Daha da yukarılarda olan ülkeler arasında ETİYOPYA bile var.

Peki neden böyle oluyor?

85 Milyonluk bir ülkeyiz. Bizim neyimiz eksik?

Sporcularımız iyi beslenemiyor mu;

Tesislerimiz mi yetersiz?

Moral motivasyonumuz mu eksik?

Antrenmanları mı eksik?

Antrenörlerimizden mi kaynaklanıyor? Nedir sebep?

Özellikle Ata sporumuz güreş bizi kahrediyor. Koskoca olimpiyatları 2 bronzla kapattık.

Oysa ki Tesislerin, doğru dürüst antrenman sahalarının bile olmadığı çok zor şartlarda, imkansızlıklar çinde katıldığımız 1960 Roma Olimpiyatları'nda ata sporumuz güreşte 7 altın, 2 gümüş madalya almışız.

Kimse kusura bakmasın, böyle rezalet olmaz. Ülkemize bunu yaşatmaya kimsenin hakkı yok.

Bakanlık ve Federasyonlar arpalığa dönmüş, çiftlik haline gelmiş ve en ufak bir sorumluluk hisseden yok.

Şu hale bakın;

Buz pateni federasyonu varmış biliyor musunuz? Duydunuz mu hiç? Ben ilk defa duydum.

Sadece Buz pateni mi;

Modern Pentatlon Federasyonu,

Badminton Federasyonu da varmış. Ne demekse artık..

Bitti mi? Hayır.

Hava sporları federasyonu varmış, hem de 2024 bütçesi, 12,5 Trilyon lira.

Hiç kimsenin adını bile duymadığı bu federasyonlara milyonlarca lira harcanıp Çar çur ediliyor.

Her vatandaş, hepimiz ülkemize yaşatılan bu utancı dile getirip bunu hesabını sormalıyız.

İyi ki “Filenin sultanları” var. Göğsümüzü kabartan, alkışı hak eden bi onlar var. O kadar sakat oyuncuya rağmen, o kadar “içerden” sabote edenlere rağmen olimpiyatlarda bir ilki gerçekleştirip ilk 4’e kaldılar.

Sonuç olarak her vatandaş, hepimiz ülkemize yaşatılan bu utancı dile getirip bunun hesabını sormalıyız.

Bu başarısızlığın muhasebesi ciddi anlamda yapılmazsa bir sonraki olimpiyatlarda da sonuç değişmez. Yine büyük bir hayal kırıklığı yaşarız.