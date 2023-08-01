SFX (Plastik Makyaj), 2023 yılının trend makyajları arasında bulunuyor.

Uzman Estetisyen Merve Balku, yaptığı açıklamada bu yılın en yoğun ilgi gören makyaj çeşitlerinden plastik makyaj hakkında Herkes Duysun’a bilgiler verdi.

Efekt makyajın gün geçtikçe popülerliğini artırdığına dikkati çeken Balku, “Yüzümüze yakışan makyaj modellerini çok iyi bilsek de bazen değişikliğe ihtiyacımız oluyor. Makyaj rutinine yeni şeyler ekleme hevesimiz, SFX Makyaj modelini oldukça popüler kılıyor. Orjinal açılımı ‘Special Effect Make Up’ olan SFX’i kısaca özel efekt makyajı olarak tanımlayabiliriz. SFX Makyaj modeli aslında Hollywood sinemasından geliyor diyebiliriz. Cadılar Bayramı’nı düşününce Kuzey Amerika kökenli bir model olduğunu da varsayabiliriz. Sinema makyajı (efekt makyaj) tiyatro, sinema ve dizi-film setlerinde sahnenin gerektirdiği ölçüde oyuncuya yapılan makyajdır. Örnek vermek gerekirse, yüzünde yara izi olan oyuncuya özel efekt makyajı yapılmıştır. Sinema makyajı özel fırçalar, maskeler, malzemeler aracılığı ile yapılır. SFX makyajı yapmak isteyen sanatçının eğitim almış, yetenekli, görsel zekasının güçlü ve hayal gücünün sınırsız olması gerekir. Bu özelliklere sahip sanatçının gerçeğe yakın ve mükemmel makyaj çıkaracağına dair şüphe yoktur.” diye konuştu.

https://youtu.be/wVUsEV-sOIs

SFX (ÖZEL EFEKT MAKYAJI) SOKAĞA İNİYOR

Uzman Estetisyen Merve Balku, SFX makyajın Türkiye’de de kullanımının yaygınlaşmaya başladığına dikkat çekti.

Türkiye'de günlük kullanımda elmacık kemiklerinin üstüne simler, kına gecelerinde el üstlerine çizimler ve göz çevresine yapıştırma ürünlerle başlayıp gelin makyajlarında, bekarlığa veda partilerinde ve gece hayatında kullanımının yaygınlaştığını belirten Balku, "Gelinlerde oldukça asil görünüyor. Ufak dokunuşlarla farklılıklar oluşturulabiliyor. Gelinin tercihine göre marjinal veya daha asil bir makyaj yapılabiliyor" dedi.