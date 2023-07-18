ÖSYM, 4 Haziran 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (2023-YDUS 1. Dönem) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrollerinin tamamlandığını belirterek, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildiğini ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 64 numaralı sorunun "A" seçeneği olarak girilmiş cevabının "D" seçeneği olarak değiştirilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlandığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nca, 3 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği gereği, sınav tarihi itibarıyla uzmanlık belgesi tescili bulunmadığı bildirilen adayların sınavı geçersiz sayıldığı bildirildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.