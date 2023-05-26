İlçeye bağlı Yazıkarakuyu köyünde yaşayan ve psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen evli 2 çocuk annesi Sabiha Tercan, evde kimse olmadığı esnada evin alt katındaki ambarda bulunan saman makinasına bağladığı ipe kendini astı. Uzun süre haber alamayan yakınları aramaya başladı. Yakınları tarafından evin deposunda ipe bağlı şekilde Tercan'ı hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Tercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Tercan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA