İçişleri Bakanlığı, iki ayrı bölgesel suç örgütünü daha çökertti.

İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes 29" operasyonuna ilişkin detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığınca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele müdürlüğünce operasyonda, yurt dışında olan ve hakkında kırmızı bültenle arama kaydı bulunan Volkan Reçber ile halen cezaevinde olan "Arap Emrah" lakaplı Emrah Sever'in elebaşı olduğu husumetli 2 ayrı bölgesel suç örgütünün hedeflendiğine dikkati çekilirken, operasyona ilişkin şu bilgiler paylaşıldı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1743141163257692432

Bakan Yerlikaya, "Milletimizin Huzurunu Bozanların Huzurunu Bozmaya Devam Edeceğiz. Organize Suç Örgütü Üyelerini Tek Tek Yakalayıp Adalete Teslim Etmeye Kararlıyız. Hepsi Kafese Girecek" ifadelerini kullandı.