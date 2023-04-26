Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 431 sözleşmeli personel alım ilanı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlık ilana ilişkin duyuruyu, sosyal medya hesaplarından "Yeni çalışma arkadaşlarımız için başvuru süreci başlıyor" şeklinde paylaştı.

28 Nisan 2023 tarihi itibariyle başlayacak olan başvuruları adaylar 8 Mayıs 2023 tarihine saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alımı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştirebilecekler.