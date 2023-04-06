Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki merkez üssü derpemlerden sonra bölge hareketliliğine ilişkin takibini sürdüren AFAD, 6 Şubat'tan 6 Nisan'a kadar geçen süreye ilişkin haritalı paylaşımda bulundu.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye'de ve yakın çevresindeki deprem aktivitesinin AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün, 24 saat esasıyla takip edildiğinin altı çizildi.
AFAD, 6 Nisan'a kadar bölgede 24 bin 927 deprem meydana geldiğinin vurgusu yapıldı.
????#Kahramanmaraş #Pazarcık #Elbistan Depremlerinden sonra 06 Şubat - 06 Nisan arası 2⃣4⃣.9⃣2⃣7⃣ deprem meydana gelmiştir.
???? Ülkemiz ve yakın çevresindeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün / 24 saat takip edilmektedir. pic.twitter.com/vKocGpGqz4 — AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 6, 2023