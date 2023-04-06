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???? Ülkemiz ve yakın çevresindeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün / 24 saat takip edilmektedir. pic.twitter.com/vKocGpGqz4 — AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 6, 2023

AFAD, 6 Nisan'a kadar bölgede 24 bin 927 deprem meydana geldiğinin vurgusu yapıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye'de ve yakın çevresindeki deprem aktivitesinin AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün, 24 saat esasıyla takip edildiğinin altı çizildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki merkez üssü derpemlerden sonra bölge hareketliliğine ilişkin takibini sürdüren AFAD, 6 Şubat'tan 6 Nisan'a kadar geçen süreye ilişkin haritalı paylaşımda bulundu.

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