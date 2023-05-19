Kahta Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törene Kahta Cumhuriyet Savcısı Serdar Güler, Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Turan, İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Ceran, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Demircan, Kahta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, STK temsilcileri ve gençler katıldı.

Kahta Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı, Kahta Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma yapan Kahta Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Mustafa Bozan, “Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuz olmalıdır. 11 illimizi etkileyen ve binlerce canımızı verdiğimiz asrın felaketinden dolayı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını buruk bir şekilde kutluyoruz. İnanıyoruz ki devlet millet el ele verip bugünleri de atlatacağız. Farklılıklarımızı zenginlik addederek yüzlerce yıldır kardeşçe, barış ve huzur içinde yaşadığımız bu topraklarda, birliğin ve beraberliğin devamını sağlayacak olan tüm gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor; cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

Kaynak : PHA