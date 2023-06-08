Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’ne binlerce güreş severin ilgi göstermesi bekleniyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin geleneksel olarak düzenlediği ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun bu yıl 7 etaptan oluşan Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin de 2. etabı olan Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nin 15.’si muhteşem bir organizasyonla 10-11 Haziran tarihlerinde İzmit Atletizm Pistinde gerçekleşecek. Ata sporumuz yağlı güreşlerinde Türkiye’nin en önemli 72 Başpehlivan, 90 Başaltı, 100 Büyükorta ve toplamda 1.400’ün üzerinde güreşçi bir araya gelecek. Dev organizasyon bu yıl tarihi Kırkpınar Güreşlerinin efsane ismi Karamürselli Kadir Birlik adına düzenleniyor.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafında gerçekleştirilecek bu önemli organizasyonda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ata sporuna büyük katkı sunduğunu söyledi. Türkiş, “Türkiye’nin her yerinden güreş severler Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’ne gelip bu güreşleri izlemenin zevkine varacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, bugüne kadar düzenlediği tüm güreşlerde göstermiş olduğu organizasyon başarısı ve ata sporuna katkısından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve tüm ekibine federasyon olarak teşekkür ediyoruz” dedi.

KIRAN KIRANA MÜCADELE EDECEK

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun aldığı karar neticesinde bu yıldan geçerli olmak üzere Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, 2 gün şeklinde gerçekleşecek. 10-11 Haziran 2023 tarihleri arasında güreşlerde puanlı sistem güreş turnuvasının da 2. etabı gerçekleştirilecek. Binlerce pehlivanın kol bağlayacağı güreşlerde, 09 Haziran 2023 Cuma günü boy ayrımı yapılacak. Aynı gün saat 17.00’de Cumhuriyet Bulvarı başlangıcından davulcular eşliğinde İzmit Kent meydanında sona eren kortej yürüyüşü ile büyük organizasyona start verilecek. İzmit Kent Meydanında lansman programıyla kent halkı organizasyona davet edilecek.

VAR SİSTEMİ UYGULANACAK

10-11 Haziran tarihlerinde ise 72 Başpehlivan, 90 Başaltı, 100 Büyükorta ve toplamda 1.400’ün üzerinde pehlivan, Sekapark Er Meydanı’nda şampiyon olmak için kıran kırana mücadele edecek. Sporun Başkenti Kocaeli’nde kente canlılık katacak büyük organizasyonun eksiksiz bir şekilde yapılabilmesi için Büyükşehir ekipleri seferber oldu. Türkiye’nin 8 büyük yağlı güreşinden bir tanesi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde ilk kez Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) sistemi de uygulanacak.