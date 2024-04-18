17-21 Nisan tarihleri arasında ABD'de gerçekleştirilecek olan 2024 FIRST Robotics Competition Dünya Şampiyonası'nda Millî Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda 17 Türk takım yer alacak.ANKARA (İGFA) - 17-21 Nisan tarihleri arasında Houston'daki George R. Brown Convention Center'da gerçekleştirilecek olan 2024 FIRST Robotics Competition Dünya Şampiyonası'nda dünyanın dört bir yanından gelen 600 FRC takımı yarışacak.

Millî Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye'den katılan 17 takım, uluslararası alandaki rekabette yerini alacak.

Etkinliğe yaklaşık 22 bin öğrenci katılırken, Türkiye'den 400 öğrenci şampiyonada yer alacak. Türkiye, bu yıl 17 takım ile Amerika ve Kanada'dan sonra dünyanın en çok takım gönderen 3. ülkesi konumunda bulunurken, aynı zamanda en yüksek kız öğrenci katılım oranına sahip ülke olma özelliğini taşıyor.