GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, GAP Gazeteciler Birliği Şanlıurfa Temsilciliği'nde yaptığı basın açıklamasında, 17. GAP Oscar Ödülleri’nin Bükreş’te düzenlenecek törenle sahiplerini bulacağını açıkladı.

“Asrın felaketinde, nitelikli gazetecilerimizi kaybettik”

Kıymaz, 6 Şubat 2023 yılında yaşanan depreme işaret ederek, “6 Şubat 2023 bin yılın büyük felaketi olan depremlerde Adıyaman ve Hatay ilimiz en ağır şekilde etkilendi. 6 Şubat depremi gecesinde Şanlıurfa, özellikle Siverek ilçemiz başta olmak üzere, o soğuk ve felaket gününde bizlere barınmamız için battaniye yollayan, aş ekmek yemek ulaştırmada fedakarlık yapan, kadirşinas Şanlıurfa halkına bu toplantı vesilesiyle teşekkür ediyorum. Depremden etkilenen 11 ilde toplamda 34 gazeteci enkaz altında kalıp vefat etmiştir. Bu 34 gazetecinin 13’ü Adıyaman’da enkaz altında kalarak vefat etmişlerdir. Bin yılın en büyük felaketinde Adıyaman’da yerel basını da bu felaketten nasibini almış yetişmiş nitelikli gazetecilerini maalesef kaybetmiştir” ifadelerini kullandı.

“Basın mensupları zor şartlar altında hizmet vermektedir”

Depremden etkilenen basın mensuplarının yaşadığı zorluklara dikkat çeken Kıymaz, "Yetişmiş gazetecilerini enkaz altında bırakmanın yanı sıra, enkazdan sağ çıkan meslektaşlarımızın işyerleri, evleri yıkılmış, yayın ekipmanları enkaz altında kalmış, uzun müddet çadırlarda yayın hayatını sürdürmek zorunda kalmışlardır. Şu günde sektörümüzün geneli konteynır basın sitelerinde hizmet vermektedir" dedi.

Yılın en başarıları ödüllendirilecek

Bükreş’te tarihi bir günün yaşanacağını vurgulayan Kıymaz, “GAP Gazeteciler Birliği olarak geleneksel hale getirdiğimiz ve yılın en başarılılarının ödüllendirildiği GAP Oscar Ödül Törenimizi, bu yıl Romanya’nın başkenti Bükreş’te yapacağız. Romanya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Parlamento Sarayı’nda 17. GAP Oscar Ödül Töreni’ni 25 Ekim 2025 Cumartesi günü, saat:19.00’da Bükreş’te düzenleyeceğiz. 17. GAP Oscar ödül töreni Romanya-Türkiye Ticaret ve sanayi odası sponsorluğunda, Romanya-Türkiye Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay’ın ev sahipliğinde onlarca devlet adamı, STK temsilcisi, siyasiler, sanatçılar, iş adamları ve spor adamlarının iştirak edeceği törenle Bükreş tarihi bir gün yaşayacaktır” dedi.

Kıymaz konuşmasının devamında, “Çeşitli ülkelerde 17. GAP Oscar ödül töreni televizyonlardan canlı olarak yayınlanacaktır. Bu tören Romanya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesinin yanı sıra, Romanya başta olmak üzere, GAP bölgemizin ve ülkemizin tanıtımına da önemli katkılar sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına GAP gazeteciler birliği yönetiminden GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkan Vekili Hamit Özpolat, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Canbey, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ayhan, Genel Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Alptekin, Murat Çeliker ve Hüseyin Güzel’de hazır bulundu.

