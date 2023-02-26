Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen illerden 166 bin 238 öğrencinin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Evlatlarımızın eğitim süreçlerinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Özer, öğrencilerin nakillerinin yapıldığı bazı illere ilişkin bilgiler de verdi.

Buna göre, Ankara'ya 22 bin 364, Antalya'ya 16 bin 13, Mersin'e 15 bin 611, İstanbul'a 12 bin 44, Konya'ya 9 bin 522, İzmir'e 6 bin 659, Kayseri'ye 5 bin 421, Muğla'ya 5 bin 66, Bursa'ya 4 bin 765, Aydın'a 4 bin 125 öğrenci nakledildi.