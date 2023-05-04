“ Vatan hainleri ile kol kola girmişler”..,

“ İçerdeki PKK’lıları, Terörist APO’yu, FETÖ’cüleri, bütün teröristleri serbest bırakacaklar.” vs. vs.

İktidar ve destekçileri ellerindeki büyük medya gücü ile Sabah akşam bu algıyı yaratmaya çalışıyorlar.

Kim bu ihaneti yaparsa, bırak yapmayı; yapmayı düşünürse bile Allah onların bin türlü belasını versin. Lanet olsun onlara….

Biz unutkan bir Milletiz çabuk unutuyoruz. Bu nedenle hem her gün bunları dile getirenlere hem de unutanlara PKK ve FETÖ ile ilgili şu hatırlatmayı yapmak isteriz ;

Habur’da seyyar mahkemeler kurup, PKK’lı teröristlerin ayağına Hakim ve Savcıları götürüp af ettirenleri,

Af ettikleri o hainleri adeta bir “Kahraman” edasıyla otobüslerin üstünde şehir turları arttıranları unutmayalım.

Şehirlerin cadde ve sokaklarına Çukur ve Hendekler kazarak el yapımı patlayıcıları yerleştiren PKK’lı teröristlere müdahale etmek isteyen valilere “Dokunmayın” diye emir verenleri;

Daha sonra bu hendekler patlayıcılardan ve teröristlerden temizlenirken 800 vatan evladı güvenlik görevlimizi şehit verdiğimizi de unutmayalım.

HDP/PKK hatırına, onların keyfi hoş olsun diye Tabelalardan “TC” yi silenleri, “Ne mutlu Türk’üm diyene” tabelalarını kaldıranları da unutmayalım..

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12 yıl boyunca FETÖ ile birlikte hareket edip Pensilvanya’yı yol edenleri FETÖ elebaşı karşısında el pençe duranları unutmayalım;

Türkçe olimpiyatlarında bütün bakanların “Resmi geçit” gibi gövde gösterisi yapıp FETÖ elebaşına övgüler ve methiyeler düzdüklerini ;

Yargıdan Emniyete, TSK’dan Eğitime kadar bütün Devlet kurumlarını FETÖ’ye teslim edenleri,

Kozmik odaların kapılarını açanları ;

“Ne istediniz de vermedik” diyenleri;

“Bitsin bu hasret. Biz gurbette olup şu vatan topraklarının hasreti içerisinde olanları aramızda görmek istiyoruz” diyenleri de unutmayalım.

Şimdi elimizi vicdanımıza koyalım. Bütün bunlar yapılmadı mı? Bunlarda bir hata yanlış var mı?

İşte bunları yapanlar şimdi kalkmış muhalefeti PKK ve FETÖ ile işbirliği yapmakla suçluyor, bunları af edeceklerinden bahsediyor.

Bu hatırlatmalardan sonra gelelim konuya ;

Türkiye’de hiçbir iktidar yargı kararı ile hüküm giymiş cezası kesinleşmiş FETÖ’cüleri, PKK’lıları ve teröristleri af edemez. APO denen caninin de cezası kesinleşmiştir haliyle affı söz konusu olamaz.

Ama Mahkeme kararlarıyla beraat eden, takipsizlik kararı verilen ve bu kararlar üst mahkemelerce onaylanmış bünlerce kamu görevlisini görevlerine başlatmıyorlar. Kim olursa olsun bu durumda olan kamu görevlileri görevlerine dönmelidir.

Ayrıca hiçbir yargı kararı olmadan KHK’larla ihraç edilen ve bugüne kadar haklarında bir dava bile açılmamış kamu görevlileri de elbetteki görevlerine dönmelidir. Bunları “Terörist” olarak görmek çok büyük bir yanlıştır, haksızlıktır, adaletsizliktir.

Bu insanların bakmakla yükümlü oldukları aileleri, çoluk çocukları olduğunu unutmayalım. Suçları varsa bir an önce ADİL bir şekilde yargılanıp varsa cezalarını çeksinler. Suçları yoksa da görevlerine iade edilsinler. Aksi halde böyle açlığa mahkum etmek büyük bir haksızlıktır.

Mithat SOLGUN