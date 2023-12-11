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Deprem bölgesi illerinde eTwinning faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda 11 İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle eTwinning ESEP bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.

11-12 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenecek webinar Saat 20.00'de başlayacak. eTwinning dayanışma webinarına Adıyaman'dan Özge Karcı katılacak.

11 Aralık Pazartesi akşam 20.00'daki programın konu başlıkları, eTwinning nedir?, okul ekleme ESEP Platformu ve ortak bulma proje konuları ile örnek proje sunumu olarak belirlendi. 12 Aralık Salı Saat 20.00'daki programda ise proje yazımında dikkat edilecek hususlar, Twinspace tanıtımı, kalite etiketi sunumu ve soru cevap olarak bildirildi.



Kaynak : PHA