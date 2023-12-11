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Terör örgütü PKK'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir fotoğrafla ilgili açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

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