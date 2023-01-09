2023 yılında Cumhuriyetin 100. yılında 100. Yıl Parkı’nda inşası ve Kahta Belediyesi meclis üyeleri tarafından gerçekleştirilen toplantıda cami isminin 100. Yıl Camii olması, oy birliği ile kabul edildi.

Kâhta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı,"Bu mübarek Cuma gününde ilçemizin merkezi konumu olma özelliğini taşıyan 100. Yıl Parkı’mızda inşa ettiğimiz camide halkımız ve mesai arkadaşlarımız ile birlikte 2023 yılının ilk Cuma Namazı’nı eda ettik. Kâhta’mıza yakışır bu eserin hayırlara vesile olmasını dilerim" şeklinde konuştu.