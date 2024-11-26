- O bunu ziyaret etti,



- Oda tekrar onu ziyaret etti,

- O kurum amiri diğer kurum amirini ziyaret etti

- O kurum amiride gelen kurum amirine İade-i ziyarette bulundu,

- O Belediye Başkanı Diğer belediye Başkanını,O Belediye Başkanıda gelen Belediye Başkanına ,iade-i ziyaret etti,

- Vatandaşlarımızın Toplumsal hizmet ve çözüm merkezleri olan bu kurumların idareci ve temsilcilerinin bu paylaşımlarına , çok sıcak bakmayıp tepki gösterdiklerini ,rahatsızlık duyduklarına çokça şahid oluyoruz,

- Mutlaka paylaşılacaksa bu ziyaretlerin somut faydasını kamuoyu ile paylaşılıp hizmet alan kesime ; Sizin şu sorununuzu bu ziyaret ile çözdük demesi daha uygun olur.

Aksi takdirde Bu ziyaretler vatandaş İçin bir çalışma ,çaba değil ,ciddi bir zaman kaybıdır.

Sade vatandaşlarımızın bu tip ziyaretler ederek paylaşımları gayet normal ama vatandaşa çözüm İçin atanmış ve seçilmişlerin bu tip paylaşımlarla zaman kaybı ciddi bir rahatsızlıklar uyandırmaktadır.

KURUM DENETİMLERİ

- Habersiz olmalı,

- Denetlenen kurum,Denetlim yapan yetkili kimse, denetim yaptığı kurum amiriyle gezmemeli,

- Denetim yapan Üst Amir, Kurum içerisindeki birimlerle görüşürken,yanlız görüşmeli acele etmemeli,

- Denetleyen ,Hizmet alan ,hizmet almak İçin bekleyen vatandaşlarla ,dikkatli bir şekilde, sabırlı, acele etmeden görüşmeli,

- Böyle bir ziyaret hem çalışan hemde hizmet alan vatandaş İçin ,faydalı ve etkili olacaktır,



Böyle yapıldığında hem çalışanların sorunu tespit edilecektir, hemde vatandaşın memnuniyeti ve rahatsızlığı bilinecektir.

Bunun neticesinde o kurumun çalışanı ile hizmet alan vatandaşlardan yola çıkarak kurum amirinin BECERİSİ veya BECERİKSİZLİĞİ belirlenecektir.

Aksi Takdirde Denetin ve Ziyaretler esnasında kurum amiri ile birimleri ve hizmet alan vatandaşları alelacele gezmenin ve konuşmanın bir faydası olmayıp , formaliteden ibaret kalacaktır.