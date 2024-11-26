 - O bunu ziyaret etti,
 
 - Oda tekrar onu ziyaret etti,

 - O kurum amiri diğer kurum amirini ziyaret etti 

 - O kurum amiride gelen kurum amirine  İade-i  ziyarette bulundu,

-  O Belediye  Başkanı Diğer belediye Başkanını,O Belediye Başkanıda gelen  Belediye Başkanına ,iade-i  ziyaret etti,

-  Vatandaşlarımızın Toplumsal hizmet ve  çözüm merkezleri olan bu kurumların idareci ve  temsilcilerinin  bu paylaşımlarına  , çok sıcak bakmayıp tepki gösterdiklerini ,rahatsızlık duyduklarına çokça şahid oluyoruz,

 -  Mutlaka paylaşılacaksa  bu ziyaretlerin somut faydasını kamuoyu ile paylaşılıp hizmet alan kesime ; Sizin şu sorununuzu  bu ziyaret ile çözdük demesi daha uygun olur.

  Aksi takdirde Bu ziyaretler vatandaş İçin bir çalışma ,çaba değil ,ciddi bir zaman kaybıdır.

 Sade vatandaşlarımızın bu tip ziyaretler ederek paylaşımları gayet normal ama vatandaşa  çözüm İçin atanmış ve seçilmişlerin bu tip paylaşımlarla zaman kaybı ciddi bir rahatsızlıklar uyandırmaktadır.

KURUM  DENETİMLERİ 

-  Habersiz olmalı,

 - Denetlenen kurum,Denetlim yapan  yetkili kimse, denetim yaptığı kurum amiriyle gezmemeli,

-  Denetim yapan Üst Amir, Kurum içerisindeki birimlerle görüşürken,yanlız görüşmeli acele etmemeli,

-  Denetleyen ,Hizmet alan ,hizmet almak İçin bekleyen vatandaşlarla ,dikkatli bir şekilde, sabırlı, acele etmeden görüşmeli,

-  Böyle bir ziyaret hem çalışan hemde hizmet alan vatandaş İçin ,faydalı ve etkili  olacaktır,
 
 Böyle yapıldığında hem çalışanların sorunu tespit edilecektir, hemde vatandaşın memnuniyeti ve rahatsızlığı bilinecektir.

  Bunun neticesinde o kurumun çalışanı ile hizmet alan vatandaşlardan yola çıkarak kurum amirinin BECERİSİ veya  BECERİKSİZLİĞİ belirlenecektir.

  Aksi Takdirde Denetin  ve Ziyaretler  esnasında kurum amiri ile birimleri ve hizmet alan vatandaşları alelacele gezmenin ve konuşmanın bir faydası olmayıp , formaliteden ibaret kalacaktır.

Kemal uysal Ziyaretler Denetimler